Названы пищевые привычки, замедляющие метаболизм

Для нормализации метаболизма важно не только избавиться от вредных привычек, но и сформировать новые, полезные.

Эксперты назвали распространенные пищевые привычки, которые могут серьезно нарушить обмен веществ и усугубить процесс похудения. Некоторые из них кажутся вполне нормальными, однако на самом деле наносят значительный вред организму.

Какие привычки в питании могут замедлить метаболизм — читайте на ТСН.ua.

Пропущенный завтрак

Диетологи отмечают: отказ от завтрака – одна из самых вредных привычек для метаболизма. Утренний прием пищи запускает обмен веществ на весь день. Без завтрака организм переходит в режим экономии энергии, что приводит к замедлению метаболизма.

Ночные перекусы

Прием пищи поздним вечером заставляет организм работать в то время, когда он должен отдыхать. Это нарушает циркадные ритмы и оказывает негативное влияние на скорость метаболизма. Эксперты рекомендуют последний прием пищи за 3-4 часа до сна.

Нехватка белка

Недостаточное потребление белка приводит к потере мышечной массы, отвечающей за скорость метаболизма. Специалисты советуют включать источники качественного белка в каждый прием пищи.

Лучшими источниками качественного белка являются:

мясные продукты (куриная грудка (31 г белка на 100 г продукта), индейка (29 г белка), нежирная говядина (26 г белка));

рыба и морепродукты (тунец (23 г белка), лосось (20 г белка), креветки (24 г белка));

молочные продукты (греческий йогурт (10 г белка), кисломолочный творог (18 г белка), твердый творог (25 г белка));

растительные источники (чечевица (9 г белка), фасоль (21 г белка), нут (19 г белка), киноа (14 г белка), грецкие орехи (15 г белка)).

Злоупотребление сахаром

Чрезмерное потребление сахара и простых углеводов вызывает резкие скачки инсулина, что со временем может привести к инсулинорезистентности и замедлению метаболизма.

Нерегулярное питание

Постоянные перерывы между приемами пищи более 4-5 часов заставляют организм накапливать жир "про запас". Диетологи рекомендуют есть каждые 3-4 часа небольшими порциями.

Недостаточное потребление воды

Обезвоживание значительно замедляет все метаболические процессы. Ранее мы сообщали, какое количество воды нужно пить людям всех возрастов каждый день.

Монотонное питание

Однообразный рацион может привести к дефициту важных нутриентов, необходимых для нормального метаболизма. Важно включать в меню всевозможные продукты.

Очень низкокалорийные диеты

Резкое ограничение калорий вынуждает организм переходить в режим "выживания", что приводит к значительному замедлению метаболизма. Снижение веса должно быть постепенным.

Как ускорить метаболизм

Эксперты рекомендуют:

начинать день со стакана воды и полноценного завтрака;

соблюдать режим питания;

увеличить потребление белковой пищи;

пить достаточно воды;

регулярно заниматься физической активностью.

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