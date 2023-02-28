Шесть привычек, снижающих риск заболевания деменцией

Новые исследования свидетельствуют о том, что факторы здорового образа жизни могут сократить шансы на развитие деменции.

Ученые в течение двух десятилетий проводили исследования касательно здоровых привычек жизни в среднем возрасте, которые снижают риск заболевания деменцией. Исследование будет представлено на ежегодной встрече Американской академии неврологии в Бостоне.

Об этом пишет Independent.

В исследовании участвовало 13 720 женщин-участников со средним возрастом – 54.

"Хорошая новость состоит в том, что выбор здорового образа жизни в среднем возрасте может привести к снижению риска деменции в дальнейшей жизни", – говорят ученые.

Как снизить риск деменции:

физические нагрузки;

здоровая еда;

не курить;

употреблять меньше алкоголя;

контроль эмоций и здоровья;

ежегодный медосмотр.

Деменция – синдром стойкого нарушения когнитивных функций вследствие органического поражения мозга, вызывает нарушение абстрактного мышления, провоцирует утрату способности критически мыслить. Частота деменции растет с возрастом: от 2% – в возрасте до 65 лет, до 20% – у людей 80 лет и старше.

Напомним, мужчина из-за любви к вейпам кашлял восемь часов кровью и выкашлял ее полтора литра.

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