Пасажирам, які вже купили квитки на скасовані рейси, обіціяють повернути кошти.

Індійська авіакомпанія Air India припинила продаж квитків на рейси Делі-Москва-Делі.

Про це повідомляє посольство Росії в Індії у Telegram.

"Звертаємо увагу, що авіакомпанія Air India припинила продаж квитків за маршрутом Делі-Москва-Делі. Перспективи поновлення рейсів на даний момент залишаються невизначеними", - йдеться у повідомленні.

За інформацією офісу Air India, кошти за раніше придбані квитки на скасовані рейси, можуть бути повернені пасажирам у повному обсязі.

Нагадаємо, проти Росії подали позов за вкрадені літаки.

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