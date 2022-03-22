Китайська авіакомпанія припиняє польоти на американських Boeing через смертельну авіакатастрофу

Китайська авіакомпанія припиняє польоти на американських Boeing через смертельну авіакатастрофу

Наразі невідома точна причина падіння літака, на борту якого перебувало понад 130 людей.

Після падіння у понеділок, 21 березня, реактивного пасажирського лайнера із 132 людьми на борту компанія Китайські східні авіалінії (China Eastern Airlines) заявила, що припиняє польоти усіх Boeing 737-800.

Про це повідомляє CNN.

"Причина авіакатастрофи все ще з'ясовується. Компанія висловлює співчуття пасажирам і членам екіпажу, які загинули в цій авіакатастрофі", - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

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Як відомо, Boeing 737 розбився в гірській місцевості під час рейсу із південно-західного міста Куньмін до Гуанчжоу. На його борту перебували 123 пасажири та дев'ять членів екіпажу.

Наразі тривають рятувальні роботи, але вони ускладнені через важкодоступність місця падіння, яке з трьох сторін оточене горами, доступ сюди є лише вузькою дорогою.

Як повідомляє державне інформаційне агентство China News Service з посиланням на VariFlight, китайську технологічну компанію, яка надає послуги даних цивільної авіації, висота польоту літака різко знизилася з 8869 метрів до 1333,5 метра всього за три хвилини.

До розслідування авіакатастрофи залучено компанію Boeing, виробника двигунів CFM і Федеральне авіаційне управління США. Така співпраця є стандартною для авіаційних інцидентів, пов’язаних із літаками Boeing, які відбуваються в інших країнах.

Через кілька годин після аварії авіакомпанія China Eastern Airlines заявила, що припиняє польоти усіх Boeing 737-800.

Нагадаємо, внаслідок падіння пасажирського літака Boeing 737 на півдні Китаю виникла масштабна лісова пожежа.

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