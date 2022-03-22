Китайська авіакомпанія припиняє польоти на американських Boeing через смертельну авіакатастрофу

Наразі невідома точна причина падіння літака, на борту якого перебувало понад 130 людей.
Після падіння у понеділок, 21 березня, реактивного пасажирського лайнера із 132 людьми на борту компанія Китайські східні авіалінії (China Eastern Airlines) заявила, що припиняє польоти усіх Boeing 737-800.
Про це повідомляє CNN.
"Причина авіакатастрофи все ще з'ясовується. Компанія висловлює співчуття пасажирам і членам екіпажу, які загинули в цій авіакатастрофі", - йдеться в повідомленні авіакомпанії.
Як відомо, Boeing 737 розбився в гірській місцевості під час рейсу із південно-західного міста Куньмін до Гуанчжоу. На його борту перебували 123 пасажири та дев'ять членів екіпажу.
Наразі тривають рятувальні роботи, але вони ускладнені через важкодоступність місця падіння, яке з трьох сторін оточене горами, доступ сюди є лише вузькою дорогою.
Як повідомляє державне інформаційне агентство China News Service з посиланням на VariFlight, китайську технологічну компанію, яка надає послуги даних цивільної авіації, висота польоту літака різко знизилася з 8869 метрів до 1333,5 метра всього за три хвилини.
До розслідування авіакатастрофи залучено компанію Boeing, виробника двигунів CFM і Федеральне авіаційне управління США. Така співпраця є стандартною для авіаційних інцидентів, пов’язаних із літаками Boeing, які відбуваються в інших країнах.
Через кілька годин після аварії авіакомпанія China Eastern Airlines заявила, що припиняє польоти усіх Boeing 737-800.
Нагадаємо, внаслідок падіння пасажирського літака Boeing 737 на півдні Китаю виникла масштабна лісова пожежа.
Читайте також: