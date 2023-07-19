Аналітик назвав два основні шляхи для зернового коридору без РФ

На цей випадок Україна акумулювала близько 20 мільярдів гривень.

Експерт назвав основні шляхи для зернового коридору без Росії після того, як у країні-агресорці заявили про вихід із "зернової угоди".

Ця тема обговорювалася в ефірі телемарафону аналітиком Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павлом Мартишевим.

""Можливі два основні варіанти. Перше, це проходження по прямому маршруту одеські порти - Босфор на свій страх і ризик. На цей випадок Україна акумулювала близько 20 мільярдів гривень для додаткового страхування суден, які будуть іти по цим коридорам, які вже де-факто не є коридорами", - зазначив експерт.

За його словами, існоє і другий варіант. І він здається експерту більш обережним.

"Це перевантаження українського зерна з малих барж на середні та великі кораблі в територіальних водах Румунії або в територіальних водах Болгарії", - зазначив аналітик.

Він додав, що варіант за номером 2 є частиною діалогу з Єврокомісією, що дозволить Україні підвищити морський експорт і зробити його не нульовим.

"Варто говорити також про Дунай: оцей морський експорт може також комбінуватися з Дунаєм. І деякі залізничні переходи через Молдову, які дозволяють завантажувати дунайський порт Джурджулешти... використовувати його потужності для завантаження українського зерна. Тобто бізнес шукає обхідні шляхи", - сказав він.

Днями йшлося про те,що після виходу РФ із "зернової угоди" Україна везтиме своє продовольство водами НАТО. Наша країна розглядає новий маршрут для зернового коридору через територіальні води країн-членів НАТО.

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