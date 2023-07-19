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Аналітик назвав два основні шляхи для зернового коридору без РФ

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Аналітик назвав два основні шляхи для зернового коридору без РФ

Експерт назвав основні шляхи для зернового коридору без Росії / Фото: Associated Press

На цей випадок Україна акумулювала близько 20 мільярдів гривень.

Експерт назвав основні шляхи для зернового коридору без Росії після того, як у країні-агресорці заявили про вихід із "зернової угоди".

Ця тема обговорювалася в ефірі телемарафону аналітиком Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павлом Мартишевим.

""Можливі два основні варіанти. Перше, це проходження по прямому маршруту одеські порти - Босфор на свій страх і ризик. На цей випадок Україна акумулювала близько 20 мільярдів гривень для додаткового страхування суден, які будуть іти по цим коридорам, які вже де-факто не є коридорами", - зазначив експерт.

За його словами, існоє і другий варіант. І він здається експерту більш обережним.

"Це перевантаження українського зерна з малих барж на середні та великі кораблі в територіальних водах Румунії або в територіальних водах Болгарії", - зазначив аналітик.

Він додав, що варіант за номером 2 є частиною діалогу з Єврокомісією, що дозволить Україні підвищити морський експорт і зробити його не нульовим.

"Варто говорити також про Дунай: оцей морський експорт може також комбінуватися з Дунаєм. І деякі залізничні переходи через Молдову, які дозволяють завантажувати дунайський порт Джурджулешти... використовувати його потужності для завантаження українського зерна. Тобто бізнес шукає обхідні шляхи", - сказав він.

Днями йшлося про те,що після виходу РФ із "зернової угоди" Україна везтиме своє продовольство водами НАТО. Наша країна розглядає новий маршрут для зернового коридору через територіальні води країн-членів НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
48
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