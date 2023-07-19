Аналитик назвал два основных пути для зернового коридора без РФ

В этом случае Украина аккумулировала около 20 миллиардов гривен.

Эксперт назвал основные пути для зернового коридора без России после того, как в стране-агрессорке заявили о выходе из "зернового соглашения".

Эта тема обсуждалась в эфире телемарафона аналитиком Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павлом Мартышевым.

Возможны два основных варианта. Первое, это прохождение по прямому маршруту одесских портов – Босфор на свой страх и риск. На этот случай Украина аккумулировала около 20 миллиардов гривен для дополнительного страхования судов, которые будут следовать этим коридорам, которые уже де-факто не являются коридорами", — отметил эксперт.

По его словам, существует и второй вариант. И он кажется эксперту более аккуратным.

"Это перегрузка украинского зерна с малых барж на средние и большие корабли в территориальных водах Румынии или в территориальных водах Болгарии", — отметил аналитик.

Он добавил, что вариант по номеру 2 является частью диалога с Еврокомиссией, что позволит Украине повысить морской экспорт и сделать его не нулевым.

"Следует также говорить о Дунае: этот морской экспорт может также комбинироваться с Дунаем. И некоторые железнодорожные переходы через Молдову, которые позволяют загружать дунайский порт Джурджулешты... использовать его мощности для загрузки украинского зерна. То есть бизнес ищет обходные пути", — сказал он. .

На днях говорилось, что после выхода РФ из "зернового соглашения" Украина будет везти свою продовольствие водами НАТО. Наша страна рассматривает новый маршрут для зернового коридора через территориальные воды стран-членов НАТО.

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