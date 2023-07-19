Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Аналитик назвал два основных пути для зернового коридора без РФ

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
462
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Аналитик назвал два основных пути для зернового коридора без РФ

Эксперт назвал основные пути для зернового коридора без России / Фото: Associated Press

В этом случае Украина аккумулировала около 20 миллиардов гривен.

Эксперт назвал основные пути для зернового коридора без России после того, как в стране-агрессорке заявили о выходе из "зернового соглашения".

Эта тема обсуждалась в эфире телемарафона аналитиком Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павлом Мартышевым.

Возможны два основных варианта. Первое, это прохождение по прямому маршруту одесских портов – Босфор на свой страх и риск. На этот случай Украина аккумулировала около 20 миллиардов гривен для дополнительного страхования судов, которые будут следовать этим коридорам, которые уже де-факто не являются коридорами", — отметил эксперт.

По его словам, существует и второй вариант. И он кажется эксперту более аккуратным.

"Это перегрузка украинского зерна с малых барж на средние и большие корабли в территориальных водах Румынии или в территориальных водах Болгарии", — отметил аналитик.

Он добавил, что вариант по номеру 2 является частью диалога с Еврокомиссией, что позволит Украине повысить морской экспорт и сделать его не нулевым.

"Следует также говорить о Дунае: этот морской экспорт может также комбинироваться с Дунаем. И некоторые железнодорожные переходы через Молдову, которые позволяют загружать дунайский порт Джурджулешты... использовать его мощности для загрузки украинского зерна. То есть бизнес ищет обходные пути", — сказал он. .

На днях говорилось, что после выхода РФ из "зернового соглашения" Украина будет везти свою продовольствие водами НАТО. Наша страна рассматривает новый маршрут для зернового коридора через территориальные воды стран-членов НАТО.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
462
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация