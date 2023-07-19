Підозрюваного у торгівлі дітьми вихователя дитбудинку на Закарпатті взяли під варту

Суд призначив затриманому за підозрою в торгівлі дітьми заставу у розмірі понад 2,6 млн грн.

Вихователь Чинадіївського дитячого будинку, що на Закарпатті, Денис В., якого підозрюють у торгівлі дітьми, перебуває під вартою, оскільки не вніс призначену судом заставу.

Про це повідомили у середу, 19 липня, у Закарпатському апеляційному суді.

У повідомленні йдеться, що колегія суддів Закарпатського апеляційного суду в закритому судовому засіданні ухвалила рішення про обрання запобіжного заходу підозрюваному - тримання під вартою.

“Судді визначили розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного, в розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 мільйони 684 тисячі гривень”, - повідомили в суді.

Станом на 19 липня 43-річний чоловік, якого затримали за підозрою у намірі продажу за кордон, до однієї з країн ЄС, чужої дитини, перебуває під вартою в Закарпатській установі виконання покарань № 9.

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Як повідомлялося раніше 24 червня працівники СБУ на пункті пропуску зі Словаччиною “Малі Селменці” в Ужгородському районі затримали місцевого мешканця, який організував продаж 11-місячного хлопчика в Словаччину за 25 тисяч доларів. З цієї цинічної оборудки мати малюка мала б отримати 5 000 доларів, тоді як сам чоловік планував заробити в чотири рази більше – 20 000 доларів.

За даними слідчих, чоловік звертався й до інших малозабезпечених жінок чи матерів-одиначок, аби схилити їх до продажу дитини.

За інформацією місцевого журналіста Віталія Глаголи, чоловіком, який займався торгівлею українськими дітьми, був вихователь Чинадіївського дитячого будинку Денис В. Підозрюваний говорив батькам, що дітей за кордоном всиновлять, але чи так це насправді — невідомо.

Затриманому, який перебуває під вартою, загрожує до 15 років позбавлення волі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Волосся дибки! Купив хлопчика за 5 тисяч доларів?!"

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали чоловіка, який переправляв жінок до борделів Чехії.

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