60-річна експоліцейська вкрала на роботі понад мільйон доларів та віддала їх коханому-шахраю

Жінка вкрала майже мільйон фунтів стерлінгів (близько 1,2 млн доларів) у свого роботодавця і віддала його чоловікові, якого насправді не існує.

Про це пише Liverpool Echo.

60-річна Манджит Сінгх взяла величезну суму в адвокатській фірмі, в якій вона працювала, і перевела кошти на банківський рахунок передбачуваного коханця на ім'я Раві Джані, з яким вона познайомилася на сайті знайомств.

Однак Королівський суд Ліверпуля ухвалив, що її "бойфренд" був вигаданим, і досі поліція не розшукала його.

У жовтні 2021 року власник компанії Наїм Бейг перевірив баланс фірми та виявив, що він становить 40 000 фунтів стерлінгів, хоча він очікував, що він становитиме близько 800 000 фунтів стерлінгів.

Він виявив, що 23 вересня на той самий ірландський рахунок на ім'я Патрісії Фленнері було здійснено вісім незрозумілих транзакцій. За першим платежем у розмірі 1000 фунтів стерлінгів були переклади у розмірі 5000 фунтів стерлінгів і 14 200 фунтів стерлінгів наступного дня.

Після цього надійшли депозити у розмірі 47 000 фунтів стерлінгів 27 вересня, 87 700 фунтів стерлінгів 29 вересня та 155 080 фунтів стерлінгів 30 вересня. Зрештою обсяг транзакцій зріс до 388 200 фунтів стерлінгів 4 жовтня і 260 000 фунтів стерлінгів 5 жовтня, в результаті чого загальна сума склала 958 180 фунтів стерлінгів.

Бейг поговорив із Сінгх того ж вечора, але вона заявила, що перекази "були здійснені фірмою належним чином". Наступного ранку він отримав від неї повідомлення в WhatsApp, в якому говорилося: "Зателефонуйте мені, перш ніж дзвонити до банку, я знаю, в чому була проблема, і я вирішу її сьогодні щодо банківського платежу".

Манджит Сінгх / Фото: Merseyside Police

В інтерв'ю Манджит сказала: "Я зробила дурість, думаючи, що допомагаю комусь".

Відповідачка сказала, що "пояснить в офісі", і надіслала фотографію чека на суму 945 000 фунтів стерлінгів, який, мабуть, має бути виплачено компанії.

Після прибуття Сінгх розповіла, що "зробила перекази через помилку і поверне гроші", оскільки мала 2 мільйони фунтів стерлінгів на рахунку в малайзійському банку.

Потім вона поговорила зі своїм Раві Джані телефоном, який передала Бейгу, якому сказали, що кошти будуть виплачені того ж дня.

Він зрозумів, що його фірма в небезпеці і викликав поліцію.

Вона сказала, що познайомилася з Джані, який, ймовірно, жив у Дубаї, в Інтернеті і "вважала, що він хоче з нею одружитися". Спочатку він просив її "допомогти з декількома тисячами фунтів стерлінгів", але потім її "просили робити все більші і більші платежі", які, як він стверджував, будуть повернуті.

Сінгх заявила, що розмовляла з цим чоловіком телефоном чотири або п'ять разів на день і бачила його "один чи два рази" у FaceTime.

Слідчі виявили, що вкрадені гроші пізніше були переведені на два інші банківські рахунки, які неможливо відстежити. Були також зроблені спроби ідентифікувати Джані за допомогою доставки, яку вона отримала на роботі двома тижнями раніше. Це було з IP-адресою в Кейптауні, Південна Африка, але клієнта не було знайдено.

Гвен Геншоу, яка захищає жінку, заявила суду, що Манджит служила в поліції в її рідній Малайзії, але поїхала до Великої Британії після того, як її батька застрелили.

Сінгх, раніше не судима, страждає від "давніх проблем із психічним здоров'ям", коли її чоловік пішов від неї до іншої жінки 2019 року, коли вона лікувалася від раку.

Жінка визнала вісім пунктів звинувачення у шахрайстві шляхом зловживання службовим становищем і була ув'язнена на два роки.

Нагадаємо, не так давно у схожу пастку потрапила ще одна жінка. Вона віддала своєму фальшивому бойфренду 80 000 доларів.

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