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Авіакатастрофа у Танзанії: кількість загиблих збільшилася до 19

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Авіакатастрофа у Танзанії: кількість загиблих збільшилася до 19

Літак упав в озеро Вікторія.

Кількість загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака у Танзанії збільшилася до 19 людей.

Про це інформує Reuters.

Літак вилетів зі столиці Дар-ес-Салам і впав у озеро Вікторія у ніч проти 6 листопада. Він потрапив в аварію, коли наближався до аеропорту Букоба, розташованого на березі озера Вікторія. Причиною авіакатастрофи називають шторм і зливу.

"Усі танзанійці приєднуються до вас у жалобі за цими 19 людьми, які втратили життя", — заявив глава танзанійського уряду на брифінгу.

Вдалося вижити 26 особам. Загальна кількість людей, які перебували на борту, склала 45 осіб.

На опублікованих у соцмережах фото та відео видно, що літак майже повністю потонув.

Нагадаємо, 6 листопада, у Танзанії літак місцевої авіакомпанії впав в озеро Вікторія. Спочатку повідомлялося, що внаслідок авіакатастрофи загинуло щонайменше троє людей.

Авіакатастрофа у Танзанії, є загиблі: пасажирський лайнер впав у озеро

Авіакатастрофа у Танзанії, є загиблі: пасажирський лайнер впав у озеро

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Дата публікації
Перегляди
96
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