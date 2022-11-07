Авіакатастрофа у Танзанії: кількість загиблих збільшилася до 19

Кількість загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака у Танзанії збільшилася до 19 людей.

Про це інформує Reuters.

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Літак вилетів зі столиці Дар-ес-Салам і впав у озеро Вікторія у ніч проти 6 листопада. Він потрапив в аварію, коли наближався до аеропорту Букоба, розташованого на березі озера Вікторія. Причиною авіакатастрофи називають шторм і зливу.

"Усі танзанійці приєднуються до вас у жалобі за цими 19 людьми, які втратили життя", — заявив глава танзанійського уряду на брифінгу.

Вдалося вижити 26 особам. Загальна кількість людей, які перебували на борту, склала 45 осіб.

На опублікованих у соцмережах фото та відео видно, що літак майже повністю потонув.

JUST IN: A plane has crashed into Lake Victoria in Bukoba in Tanzania’s Kagera region. Rescue efforts are underway. The plane belongs to Precision Air. #PrecisionAirCrash pic.twitter.com/Q5wfjbOB2T — Rachael Akidi (@rakidi) November 6, 2022

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway



: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022

Нагадаємо, 6 листопада, у Танзанії літак місцевої авіакомпанії впав в озеро Вікторія. Спочатку повідомлялося, що внаслідок авіакатастрофи загинуло щонайменше троє людей.

Авіакатастрофа у Танзанії, є загиблі: пасажирський лайнер впав у озеро

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