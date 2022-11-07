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Авиакатастрофа в Танзании: количество погибших увеличилось до 19

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Авиакатастрофа в Танзании: количество погибших увеличилось до 19

Самолет упал в озеро Виктория.

Число погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета в Танзании увеличилось до 19 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Самолет вылетел из столицы Дар-эс-Салам и упал в озеро Виктория в ночь на 6 ноября. Он попал в аварию, когда приближался к аэропорту Букоба, расположенному на берегу озера Виктория. Причиной авиакатастрофы называют шторм и ливень.

"Все танзанийцы присоединяются к вам в трауре по этим 19 людям, которые потеряли жизнь", — заявил глава танзанийского правительства на брифинге.

Удалось выжить 26 человек. Общее количество находившихся на борту людей составило 45 человек.

На опубликованных в соцсетях фото и видео видно, что самолет почти полностью утонул.

Напомним, 6 ноября в Танзании самолет местной авиакомпании упал в озеро Виктория. Сначала сообщалось, что в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере три человека.

Авиакатастрофа в Танзании, есть погибшие: пассажирский лайнер упал в озеро

Авиакатастрофа в Танзании, есть погибшие: пассажирский лайнер упал в озеро

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Дата публикации
Просмотры
144
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