Авиакатастрофа в Танзании: количество погибших увеличилось до 19

Число погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета в Танзании увеличилось до 19 человек.

Об этом сообщает Reuters.

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Самолет вылетел из столицы Дар-эс-Салам и упал в озеро Виктория в ночь на 6 ноября. Он попал в аварию, когда приближался к аэропорту Букоба, расположенному на берегу озера Виктория. Причиной авиакатастрофы называют шторм и ливень.

"Все танзанийцы присоединяются к вам в трауре по этим 19 людям, которые потеряли жизнь", — заявил глава танзанийского правительства на брифинге.

Удалось выжить 26 человек. Общее количество находившихся на борту людей составило 45 человек.

На опубликованных в соцсетях фото и видео видно, что самолет почти полностью утонул.

JUST IN: Район был crashed в Lake Victoria в Букоба в Танзании Кагера регион. Rescue efforts are underway. Планы продолжают переживать Air. #PrecisionAirCrash pic.twitter.com/Q5wfjbOB2T — Rachael Akidi (@rakidi) November 6, 2022

Расстояние Air flight plunges in Lake Victoria при езде на Bukoba Airport в Танзания authorities say rescue operations underway



: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022

Напомним, 6 ноября в Танзании самолет местной авиакомпании упал в озеро Виктория. Сначала сообщалось, что в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере три человека.

Авиакатастрофа в Танзании, есть погибшие: пассажирский лайнер упал в озеро

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