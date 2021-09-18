Австралія відреагувала на рішення Франції відкликати посла

Канберра шкодує про те, що сталося.

Міністрерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн відреагувала на відкликання для консультацій французького посла Жан-П'єра Тебо.

Про це повідомляє Associated Press.

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За словами дипломатки, вона розуміє розчарування Парижа щодо відмови Австралії від контракту на закупівлю французьких підводних човнів. Утім, Пейн пояснює таке рішення забезпеченням інтересів національної безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Міністрерка наголосила, що Канберра цінує свої відносини з Парижем і готова до взаємодії в майбутньому. "Ми сподіваємося на нову взаємодію з Францією з багатьох питань, що становлять взаємний інтерес, на основі загальних цінностей", - заявила Маріс Пейн.

Своєю чергою, посол Жан-П'єр Тебо заявив, що Австралія ніколи не вказувала на можливу відмову від угоди з Францією. За його словами, дізнався про скасування угоди з австралійської преси, хоча "у Канберри було багато можливостей щоб повідомити про своє рішення".

Як повідомлялося, в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США.

Австралія, Великобританія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких стануть до ладу в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".

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