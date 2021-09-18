Австралія відреагувала на рішення Франції відкликати посла

Канберра шкодує про те, що сталося.
Міністрерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн відреагувала на відкликання для консультацій французького посла Жан-П'єра Тебо.
Про це повідомляє Associated Press.
За словами дипломатки, вона розуміє розчарування Парижа щодо відмови Австралії від контракту на закупівлю французьких підводних човнів. Утім, Пейн пояснює таке рішення забезпеченням інтересів національної безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Міністрерка наголосила, що Канберра цінує свої відносини з Парижем і готова до взаємодії в майбутньому. "Ми сподіваємося на нову взаємодію з Францією з багатьох питань, що становлять взаємний інтерес, на основі загальних цінностей", - заявила Маріс Пейн.
Своєю чергою, посол Жан-П'єр Тебо заявив, що Австралія ніколи не вказувала на можливу відмову від угоди з Францією. За його словами, дізнався про скасування угоди з австралійської преси, хоча "у Канберри було багато можливостей щоб повідомити про своє рішення".
Як повідомлялося, в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США.
Австралія, Великобританія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких стануть до ладу в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".