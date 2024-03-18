Австрія озвучила свою позицію щодо відправлення військових до України

Австрія вважає неприпустимим відправлення своїх військових до України. Вся справа в нейтралітеті.

Про це заявив очільник австрійського МЗС Александер Шалленберг в ефірі телеканалу ORF.

Міністр МЗС наголошує, що Відень дотримується такої ж ж позиції - як щодо постачання військової допомоги Києву. За його словами, в НАТО консенсусу щодо цієї проблеми немає.

"Вважаю такі обговорення непотрібними. Очевидно, що Австрія каже ні. Ми дотримуватимемося нейтралітету. Жодного відправлення військових, жодних постачань військового матеріалу, зброї та боєприпасів для України", - наголосив Шалленберг.

Нагадаємо, видання El Pais з посиланням на власні джерела повідомляє, що військові НАТО вже перебувають в Україні. Вони контролюють виділене ЗСУ озброєння, а також проведення розвідувальних операцій і навчання.

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