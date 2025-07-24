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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Байден отримав аванс за мемуари менший, ніж Обама та Клінтон — WSJ

Поки що немає дати публікації чи назви книжки, яку пише експрезидент США.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Джо Байден

Експрезидент США Джо Байден / © Associated Press

Колишній президент США Джо Байден досяг угоди з видавництвом Hachette про публікацію мемуарів про час його перебування в Білому домі (2021-2025), отримавши аванс у розмірі близько 10 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Поки що немає дати публікації чи назви цих «президентських мемуарів» – окремого жанру в американській політичній літературі. Зазвичай у таких книжках йдеться про досвід колишніх лідерів Білого дому під час їхніх президентських термінів, не заглиблюючись у інші переживання чи роки до їхнього приходу до Білого дому.

Видання Wall Street Journal зазначає, що сума, яку отримає колишній президент-демократ за публікацію мемуарів, буде значно меншою порівняно з тим, що отримали інші демократи, які обіймали посаду до нього - Барак Обама та Білл Клінтон.

За даними тієї ж газети, Обама отримав 60 мільйонів доларів, а Клінтон – 15 мільйонів доларів.

У переговорах з видавцем Байдена представляло агентство під назвою Creative Artists, те саме, яке раніше представляло його під час публікації інших мемуарів під назвою «Пообіцяй мені, тату!», опублікованих у 2017 році. Ця книга розповідає про стосунки Байдена зі своїм старшим сином Бо, який помер у 2015 році від раку мозку.

У травні Джо Байден повідомив, що страждає на агресивну форму раку простати з метастазами в кістки.

Колишній президент-демократ, якому зараз 82 роки, увійшов в історію, знявши свою кандидатуру з перегонів на другий термін після того, як стало очевидним його когнітивне погіршення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перепостив у своїй соцмережі Truth Social фейкову новину про те, що його попередника Джо Байдена було страчено 2020 року та замінено клонами або роботами.

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