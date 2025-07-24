Байден получил аванс за мемуары меньше, чем Обама и Клинтон - WSJ

Экс-президент США Джо Байден / © Associated Press

Реклама

Бывший президент США Джо Байден достиг соглашения с издательством Hachette о публикации мемуаров о времени его пребывания в Белом доме (2021-2025), получив аванс в размере около 10 миллионов долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Пока нет даты публикации или названия этих «президентских мемуаров» — отдельного жанра в американской политической литературе. Обычно в таких книгах речь идет об опыте бывших лидеров Белого дома во время их президентских сроков, не углубляясь в другие переживания или годы до их прихода в Белый дом.

Реклама

Издание Wall Street Journal отмечает, что сумма, которую получит бывший президент-демократ за публикацию мемуаров, будет значительно меньше по сравнению с тем, что получили другие демократы, которые занимали должность до него — Барак Обама и Билл Клинтон.

По данным той же газеты, Обама получил 60 миллионов долларов, а Клинтон — 15 миллионов долларов.

В переговорах с издателем Байдена представляло агентство под названием Creative Artists, то самое, которое ранее представляло его во время публикации других мемуаров под названием «Пообещай мне, папа!», опубликованных в 2017 году. Эта книга рассказывает об отношениях Байдена со своим старшим сыном Бо, который умер в 2015 году от рака мозга.

В мае Джо Байден сообщил, что страдает агрессивной формой рака простаты с метастазами в кости.

Реклама

Бывший президент-демократ, которому сейчас 82 года, вошел в историю, сняв свою кандидатуру с гонки на второй срок после того, как стало очевидным его когнитивное ухудшение.

Напомним, президент США Дональд Трамп перепостил в своей соцсети Truth Social фейковую новость о том, что его предшественник Джо Байден был казнен в 2020 году и заменен клонами или роботами.