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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Байден попередив про "темні часи": що він мав на увазі

Байден жодного разу не назвав Трампа поіменно, використовуючи фразу «цей хлопець».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Джо Байден

Джо Байден / © Associated Press

Попередній президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його країна входить у «темні часи» через дії чинного глави Білого дому Дональда Трампа.

Про це він сказав виступаючи на конференції адвокатів у Чикаго, передає CNN.

Байдн висловив занепокоєння політикою свого наступника, хоча жодного разу не назвав ім’я Трампа, використовуючи формулювання «цей хлопець».

«Судді мають значення. Суди мають значення. Закон має значення, і Конституція має значення. Думаю, багато американців починають розуміти це під тим тиском, який ми зараз відчуваємо з цим хлопцем (this guy), який зараз — наш президент… Готуйтесь, панове, це лише початок», — сказав він.

Байден вважає, що адміністрація Трампа робить усе, щоб звести нанівець усі успіхи його президентського терміну.

«Хлопці, ми не можемо прикрашати ситуацію. Настали темні часи, але ви всі тут з однієї і тієї ж причини. Тому що наше майбутнє буквально під загрозою. Ми мусимо без вагань боротися за нього „, — додав експрезидент США.

Крім того, Байден пожартував про свій вік.

«Я був обраний наймолодшим сенатором в історії Америки і найстаршим президентом в історії Америки. Важко, коли тобі сорок — двічі», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден отримав аванс за мемуари менший, ніж Обама та Клінтон.

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