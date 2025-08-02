- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1926
- Час на прочитання
- 1 хв
Байден попередив про "темні часи": що він мав на увазі
Байден жодного разу не назвав Трампа поіменно, використовуючи фразу «цей хлопець».
Попередній президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його країна входить у «темні часи» через дії чинного глави Білого дому Дональда Трампа.
Про це він сказав виступаючи на конференції адвокатів у Чикаго, передає CNN.
Байдн висловив занепокоєння політикою свого наступника, хоча жодного разу не назвав ім’я Трампа, використовуючи формулювання «цей хлопець».
«Судді мають значення. Суди мають значення. Закон має значення, і Конституція має значення. Думаю, багато американців починають розуміти це під тим тиском, який ми зараз відчуваємо з цим хлопцем (this guy), який зараз — наш президент… Готуйтесь, панове, це лише початок», — сказав він.
Байден вважає, що адміністрація Трампа робить усе, щоб звести нанівець усі успіхи його президентського терміну.
«Хлопці, ми не можемо прикрашати ситуацію. Настали темні часи, але ви всі тут з однієї і тієї ж причини. Тому що наше майбутнє буквально під загрозою. Ми мусимо без вагань боротися за нього „, — додав експрезидент США.
Крім того, Байден пожартував про свій вік.
«Я був обраний наймолодшим сенатором в історії Америки і найстаршим президентом в історії Америки. Важко, коли тобі сорок — двічі», — сказав він.
Раніше повідомлялося, що Джо Байден отримав аванс за мемуари менший, ніж Обама та Клінтон.