Загадкова смерть дівчини з 26 iPhone спантеличила поліцію

Поліція Бразилії / © Associated Press

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У Бразилії виявили мертвою 20-річну дівчину, але обставини загибелі викликали чимало запитань у поліції.

Про це пише Mirror.

За даними видання, на тілі померлої було приклеєно 26 iPhone. Вона померла після того, як їй стало зле в автобусі.

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За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад. Слідчі припустили, що вона була частиною операції контрабандистів, проте спосіб перевезення товару викликав багато запитань

Наразі розслідування триває. Місцева влада повідомила про здійсненя додаткових експертиз, щоб точно визначити причину смерті.

Раніше повідомлялося, що 30-річний чоловік помер після того, як відпрацював 104 дні з одним вихідним.