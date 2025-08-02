Загадочная смерть девушки с 26 iPhone озадачила полицию

Полиция Бразилии / © Associated Press

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В Бразилии обнаружили мертвой 20-летнюю девушку, но обстоятельства гибели вызвали немало вопросов у полиции.

Об этом пишет Mirror.

По данным издания, на теле умершей было приклеено 26 iPhone. Она умерла после того, как ей стало плохо в автобусе.

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По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Следователи предположили, что она являлась частью операции контрабандистов, однако способ перевозки товара вызвал много вопросов.

В настоящее время расследование продолжается. Местные власти сообщили о проведении дополнительных экспертиз, чтобы точно определить причину смерти.

Ранее сообщалось, что 30-летний мужчина скончался после отработки 104 дней с одним выходным.