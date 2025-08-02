- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 748
- Время на прочтение
- 1 мин
Загадочная смерть девушки с 26 iPhone озадачила полицию
20-летняя девушка умерла после того, как ей стало плохо в автобусе. Но при чем здесь более 20 iPhone на ее теле — непонятно.
В Бразилии обнаружили мертвой 20-летнюю девушку, но обстоятельства гибели вызвали немало вопросов у полиции.
Об этом пишет Mirror.
По данным издания, на теле умершей было приклеено 26 iPhone. Она умерла после того, как ей стало плохо в автобусе.
По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Следователи предположили, что она являлась частью операции контрабандистов, однако способ перевозки товара вызвал много вопросов.
В настоящее время расследование продолжается. Местные власти сообщили о проведении дополнительных экспертиз, чтобы точно определить причину смерти.
Ранее сообщалось, что 30-летний мужчина скончался после отработки 104 дней с одним выходным.