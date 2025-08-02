Сили оборони відбили чергову масовану дронову атаку РФ: подробиці

Атака дронів / © ТСН.ua

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У ніч проти 2 серпня російські війська здійснили масовану атаку на територію України, застосувавши 53 засоби повітряного нападу.

Про це йдеться у звіті Повітряних Сил України у Telegram.

Зокрема, ворог запустив 45 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів із різних напрямків, зокрема з території росії (Міллерово, Курськ, Брянськ) та окупованого Криму (Гвардійське). Також зафіксовано запуск 8 швидкісних реактивних БпЛА з Брянської області.

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Повітряний напад відбивали підрозділи Повітряних сил: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та систем протидії БпЛА.

Станом на 09:00, за попередніми даними, силами протиповітряної оборони вдалося знищити або подавити 45 повітряних цілей:

8 реактивних дронів;

37 Shahed і дронів-імітацій різних типів.

Атака охопила північ, південь, схід і центр України. Водночас зафіксовано влучання 8 БпЛА у п’яти локаціях, а також падіння уламків у двох інших місцях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія посилює свої атаки, використовуючи вдосконалені реактивні дрони. Експериментальні зразки вже були застосовані для ударів по Києву. ТСН розбиралось, чим вони небезпечні та як протидіяти.

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