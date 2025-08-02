Байден предупредил о "темных временах": что он имел в виду

Джо Байден / © Associated Press

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Предыдущий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его страна входит в «темные времена» из-за действий действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом он сказал, выступая на конференции адвокатов в Чикаго, передает CNN.

Байдн выразил обеспокоенность политикой своего преемника, хотя ни разу не назвал имя Трампа, используя формулировку «этот парень».

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«Судьи имеют значение. Суды не имеют значения. Закон имеет значение и Конституция имеет значение. Думаю, многие американцы начинают понимать это под тем давлением, которое мы сейчас чувствуем с этим парнем (this guy), которое сейчас — наш президент… Готовьтесь, господа, это только начало», — сказал он.

Байден считает, что администрация Трампа делает все, чтобы свести на нет все успехи его президентского срока.

«Ребята, мы не можем украшать ситуацию. Наступили темные времена, но вы все здесь по одной и той же причине. Потому что наше будущее практически под угрозой. Мы должны без колебаний бороться за него», — добавил экс-президент США.

Кроме того, Байден пошутил о своем возрасте.

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«Я был избран самым молодым сенатором в истории Америки и самым старшим президентом в истории Америки. Трудно, когда тебе сорок дважды», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Джо Байден получил аванс за мемуары меньше, чем Обама и Клинтон.