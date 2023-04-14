Білоруські льотчики освоїли завдавання ядерних ударів (відео)

Білоруські льотчики штурмовиків Су-25 освоїли способи застосування спеціальних боєприпасів та готові застосувати на практиці ядерні боєприпаси.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди із посиланням на Міноборони РФ.

"Міноборони Росії: У навчальному центрі російських ВКС завершено допідготовку білоруських льотчиків штурмовиків Су-25, вони освоїли способи застосування у тому числі спеціальних боєприпасів", – йдеться в заяві ЗМП.

Там зазначили, що білоруські льотчики готові застосувати на практиці ядерні боєприпаси для забезпечення військової безпеки так званої Союзної держави.

"За необхідності отримані нами знання та вміння ми готові застосувати на практиці для забезпечення воєнної безпеки як нашої країни, так і союзної держави в цілому", – каже чоловік у шоломі льотчика на поширеному пропагандистами відео.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін анонсував розміщення тактичної ядерної зброї своєї держави на території Білорусі, сказавши, що до липня там мають бути завершені відповідні підземні сховища. Згодом росіяни завезли до Білорусі комплекси "Іскандер-М", здатні завдавати ядерних ударів.

А 14 квітня у білоруському Міноборони пригрозили розміщенням і стратегічного ядерного озброєння в разіпотреби. Там стверджують, що вже готують майданчики.

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