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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, що летів до України

Подія сталася під час атаки України 12 липня. Був знищений ударний безпілотник типу «Гербера». Уламки впали на території Гомельської області.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський ударний дрон "Гербера"

Російський ударний дрон «Гербера» / © Збройні сили Литви

У Білорусі вертоліт сил протиповітряної оборони 12 липня збив російський ударний дрон «Гербера», що летів у бік України. Уламки впали на території Гомельської області.

Про це ТСН.ua повідомили джерела в українській розвідці у понеділок, 14 липня.

«Ціль було знищено вертольотом Мі-24. Екіпаж борту доповів про виявлення та знищення ударного дрона під час контролю повітряного простору», — зазначив співрозмовник видання.

За даними джерел, у той час у небі над Білоруссю перебували щонайменше три російських безпілотники.

Нагадаємо, російський безпілотник 10 липня впав на території Литви, яка є країною НАТО. До Литви дрон залетів з території Білорусі.

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