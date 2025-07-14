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Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, що летів до України
Подія сталася під час атаки України 12 липня. Був знищений ударний безпілотник типу «Гербера». Уламки впали на території Гомельської області.
У Білорусі вертоліт сил протиповітряної оборони 12 липня збив російський ударний дрон «Гербера», що летів у бік України. Уламки впали на території Гомельської області.
Про це ТСН.ua повідомили джерела в українській розвідці у понеділок, 14 липня.
«Ціль було знищено вертольотом Мі-24. Екіпаж борту доповів про виявлення та знищення ударного дрона під час контролю повітряного простору», — зазначив співрозмовник видання.
За даними джерел, у той час у небі над Білоруссю перебували щонайменше три російських безпілотники.
Нагадаємо, російський безпілотник 10 липня впав на території Литви, яка є країною НАТО. До Литви дрон залетів з території Білорусі.