Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, що летів до України

Російський ударний дрон «Гербера» / © Збройні сили Литви

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У Білорусі вертоліт сил протиповітряної оборони 12 липня збив російський ударний дрон «Гербера», що летів у бік України. Уламки впали на території Гомельської області.

Про це ТСН.ua повідомили джерела в українській розвідці у понеділок, 14 липня.

«Ціль було знищено вертольотом Мі-24. Екіпаж борту доповів про виявлення та знищення ударного дрона під час контролю повітряного простору», — зазначив співрозмовник видання.

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За даними джерел, у той час у небі над Білоруссю перебували щонайменше три російських безпілотники.

Нагадаємо, російський безпілотник 10 липня впав на території Литви, яка є країною НАТО. До Литви дрон залетів з території Білорусі.