Бізнес на крові українців: лише 9% світових компаній покинули ринок РФ

Серед компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять німецькі, американські та японські.

Лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній покинули російський ринок від початку повномасштабної війни в Україні. В Офісі президента закликали Захід проявити жорстку позицію, бо їхнє "мовчання вбиває".

Про це написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його слова, серед західних компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять німецькі (19,5%), 12,4% – американські, 7% – японські. Зокрема, залишилися працювати в РФ: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тощо.

Деякі західні банки за рік повномасштабної війни отримали надприбутки в Росії. Як наголосив Подоялк, Raiffeisen збільшив прибуток у Росії на 313%.

"За 2022 рік прибуток російського філіалу склав 474 мільйони євро, і це найбільша сума серед філіалів Південно-Східної Європи. Податок на прибуток компаній у Росії – 20%. Отже, Raiffeisen за останній фінансовий рік поповнив російську казну на 94,8 мільйона євро тільки цим податком. Сума інших зборів набагато більша. Тобто це і є податок на війну, на вбивства українців. Більше того, Raiffeisen визнав псевдореспубліки «Л(Д)НР», запропонувавши частково мобілізованим кредитні канікули. Його приклад наслідували Citibank, Credit Europe Bank й OTP Bank", - підкреслив політик.

Подоляк пригадав, що нещодавно НАЗК визнало американську корпорацію міжнародним спонсором війни. Компанії належать такі дочірні підприємства та бренди, як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor тощо.

"Вони не лише не вийшли з ринку рф, але й продовжують роботу комбінату побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, і заводу з виготовлення лез та станків для гоління Gillette", - додав він.

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Подоляк зазначив, що загальний річний виторг цих 1200+ компаній у Росії – майже 290 мільярдів доларів. Це п’ята частина ВВП РФ. Окрім того, компанії ще й сприяють мобілізаційним заходам.

"Відповідно до нового російського законодавства, корпорації, які працюють у Рф, змушені сприяти призову працівників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження. Не вийти з ринку Рф за рік повномасштабної війни – це не випадковість, а свідома позиція. Не забуваймо і про рівень корупції в Рф. Кожен бізнес поповнює кишені безпосередньо путіна та його оточення – авторів агресивної війни в центрі Європи", - написав він.

Подоляк вважає, що "пасивна бездіяльність – це також злочин. Поповнюючи російський бюджет мільярдами доларів, вони заважають швидко та в правильний спосіб завершити війну. А колективний Захід, чий ринок для міжнародних корпорацій є пріоритетнішим, ніж Рф, має проявити жорстку позицію. Зрештою кожен суб’єкт у цій партії має визначитися: декларувати цінності на папері чи діяти. Мовчання вбиває. Буквально".

Нагадаємо, ми розповідали, що підприємиця покинула бізнес і подалась з улюбленцем боронити український кордон.

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