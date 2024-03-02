Британська розвідка оцінила наслідки втрати літаків А-50 для РФ

Останні шість днів А-50 у небі не фіксують.

Через тиждень після втрати другого літака A-50У Росія припинила польоти флоту на підтримку операцій в Україні. Ймовірно, це продовжуватиметься, доки триватимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити борти і того, як пом’якшити загрозу, яку продовжує представляти українська ППО.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Втрата спроможності забезпечувати щоденне командування та управління російськими повітряними операціями, ймовірно, значно погіршує ситуаційну обізнаність, яку надають екіпажі. Росія навряд чи може собі дозволити такий розрив у спроможності над повітряним простором східної та південної України.

“Цілком ймовірно, що Росії доведеться вивчити варіанти подолання цього розриву, включаючи перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику для надання ефективної повітряної підтримки, якої потребують її наземні сили, але, ймовірно, не отримують”, — пишуть аналітики.

Це питання загострилося через припинення допоміжних операцій А-50. Втома планера та екіпажу посилиться, коли А-50 повернеться до експлуатації, а флот буде дедалі більш розтягнутим. Можливо, Росія спробує повернути на озброєння раніше законсервовані планери А-50, щоб покращити ситуацію.

Нагадаємо, Повітряні сили отримали “додаткові інструменти”, які дозволили частіше збивати ворожі літаки. Це серйозний психологічний удар по пілотах РФ.

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