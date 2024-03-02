Британская разведка оценила последствия потери самолетов А-50 для РФ

Последние шесть дней А-50 в небе не фиксируют.

Неделю спустя после потери второго самолета A-50У Россия прекратила полеты флота в поддержку операций в Украине. Вероятно, это будет продолжаться, пока будут продолжаться внутренние расследования о неспособности защитить борта и того, как смягчить угрозу, которую продолжает представлять украинская ПВО.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Утрата возможности обеспечивать ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, вероятно, значительно ухудшает ситуационную осведомленность, которую предоставляют экипажи. Россия вряд ли может позволить себе такой разрыв в способности над воздушным пространством восточной и южной Украины.

"Вполне вероятно, что России придется изучить варианты преодоления этого разрыва, включая перепрофилирование самолетов и принятие большего риска для оказания эффективной воздушной поддержки, в которой нуждаются ее наземные силы, но, вероятно, не получают", — пишут аналитики.

Этот вопрос обострился из-за прекращения вспомогательных операций А-50. Усталость планера и экипажа усилится, когда А-50 вернется в эксплуатацию, а флот будет все более растянутым. Возможно, Россия попытается вернуть на вооружение ранее законсервированные планеры А-50, чтобы улучшить ситуацию.

Напомним, Воздушные силы получили "дополнительные инструменты", позволившие чаще сбивать вражеские самолеты. Это серьезный психологический удар по пилотам РФ.

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