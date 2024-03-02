Игнат объяснил, почему Воздушные силы стали чаще сбивать вражеские самолеты

Воздушные силы получили дополнительные инструменты, которые позволили чаще сбивать вражеские самолеты. Это серьезный психологический удар по пилотам РФ.

Об этом сказал спикер ПС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В то же время, деталями поделиться он пока не может.

"Уничтожаются самолеты и на южном, и на восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают фактически каждый день, оккупанты уже понимают, что на том или ином направлении их может ожидать сюрприз. Работа ведется почти каждый день, и враг не чувствует себя так свободно, как это было раньше", — сказал он.

Да, отметил Игнат, что уже шестой день подряд в небе не наблюдается ДРЛО А-50. Безусловно, случаи частого уничтожения вражеских самолетов на больших расстояниях представляют серьезный психологический фактор для российских пилотов.

"Это достаточно приятный для нас факт, что оккупанты не знают, как дальше использовать эти самолеты, если они могут пойти за русским кораблем", — сказал он.

Более того, благодаря регулярной ликвидации вражеских бортов наши воины, говорит Игнат, могут "перевести дыхание". Дело в том, что серьезную угрозу представляют авиабомбы. Для того чтобы бросить ее дальше, нужно подлететь поближе.

“Управляемая авиабомба имеет ограниченный радиус действия, чтобы получать подальше. А подлетать поближе — это может быть билет в один конец, они это понимают и осторожнее действуют, а это дает возможность нашим войскам более-менее перевести дыхание", — подытожил Игнат.

Ранее говорилось, что военные армии РФ усилили активность разведывательных дронов на Херсонщине. Таким образом, оккупанты пытаются компенсировать сбор информации из-за уничтожения Силами обороны очередного воздушно-разведывательного центра А-50.

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