Ночная атака по Одессе: Кулеба обратился к западным партнерам

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров побыстрее инвестировать в производство оружия.

Такое заявление он сделал после смертельного удара по Одессе.

В своем сообщении министр подчеркнул, что на каждую недоставленную Украине систему ПВО российские войска отвечают сотнями ракет и беспилотников.

"Россия действует каждый раз, когда Запад не действует. За каждое слово, объясняющее, почему что-то нельзя сделать для Украины, Россия уносит настоящую человеческую жизнь. На каждую недоставленную ПВО Россия отвечает сотнями ракет и беспилотников, которые атакуют города в Украине", – говорится в сообщении.

Также Кулеба заявил, что за каждый патрон, увезенный из Европы вместо того, чтобы отправить их в Украину, Россия захватывает еще один квадратный метр европейской земли.

"Инвестируйте в производство, покупайте и запрещайте экспорт за пределы Европы сейчас. Цель состоит не в том, чтобы действовать "сколько нужно", а "как можно быстрее и сколько нужно", – добавил он.

Напомним, ночью российский дрон попал в жилой дом в Одессе. По последним данным, погибли три человека. Среди них – 3-летний мальчик Тимофей. Еще одного мужчину извлекли из-под завалов, он жив.

Президент Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с призывом – он просит больше систем ПВО.

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