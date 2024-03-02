Нічна атака по Одесі: Кулеба звернувся до західних партнерів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів швидше інвестувати у виробництво зброї.

Таку заяву він зробив після смертельного удару по Одесі.

У своєму дописі міністр наголосив, що на кожну недоставлену Україні систему ППО, російські війська відповідають сотнями ракет і безпілотників.

"Росія діє кожного разу, коли Захід не діє. За кожне слово, яке пояснює, чому щось не можна зробити для України, Росія забирає справжнє людське життя. На кожну недоставлену ППО, Росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, які атакують міста в Україні", – йдеться у дописі.

Також Кулеба заявив, що за кожен патрон, вивезений з Європи замість того, щоб відправити їх в Україну, Росія захоплює ще один квадратний метр європейської землі.

"Інвестуйте у виробництво, купуйте та забороняйте експорт за межі Європи зараз. Мета полягає не в тому, щоб діяти "скільки потрібно", а "якомога швидше і скільки потрібно", – додав він.

Нагадаємо, вночі російський дрон влучив у житловий будинок в Одесі. За останніми даними, загинули троє осіб. Серед них - 3-річний хлопчик Тимофій. Ще одного чоловіка дстали з-під завалів, він живий.

Президент Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із закликом - він просить більше систем ППО.

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