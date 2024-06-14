Чи планує Китай напад на Тайвань: у США назвали ознаки підготовки до війни

Китаю не вдасться приховати підготовку до нападу на Тайвань, адже це одразу помітять у США.

У США вважають, що пильне спостереження за подіями в Китаї не дозволить Пекіну використати фактор несподіваності для нападу на Тайвань.

Під час засідання комісії Конгресу США приватний аналітик з розвідки загроз Девін Торн заявив, що аномальна транспортна активність всередині Китаю дозволить американським військовим планувальникам виявити чіткі ознаки підготовки військових дій проти Тайваню.

Про це пише The Washington Times.

За словами Торна, зі змісту доповіді Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) вже відомі військові транспортні потреби для нападу на Тайвань. Щоб забезпечити логістику, військовим знадобиться відправити на узбережжя Тайванської протоки близько 3000 залізничних потягів, 1 мільйон автомобілів, 2100 літаків, 15 батальйонів постачання пального та здійснити понад 8000 морських рейсів.

"У випадку великого конфлікту, наприклад, проти Тайваню, мобілізація до рівня воєнного часу, ймовірно, створить помітні викривлення або аномалії в транспортному секторі КНР, попри можливі зусилля НВАК приховати активність", – пояснив аналітик.

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Додатковим сигналом підготовки нападу буде збільшення військового розгортання вздовж узбережжя Тайванської протоки, яке, ймовірно, вже буде помітним за кілька місяців до вторгнення.

"Проблема полягає в тому, що більшість чітких сигналів про неминучу загрозу в цьому секторі, швидше за все, з'являться у відносно близькому часовому проміжку (ймовірно, за кілька місяців) до початку агресії", – підкреслив Торн.

Аналітик вважає, що таку масштабну підготовку Китаю навряд чи вдасться приховати навіть в умовах суворої секретності.

До того ж мобілізаційна активність неодмінно вплине на цивільні перевезення, тож можна очікувати масштабні зміни в розкладі морських та повітряних рейсів.

"Крім того, ймовірно, що китайські користувачі соціальних мереж будуть документувати військово-транспортну діяльність та інші ознаки мобілізації у своїх населених пунктах, хоча влада, швидше за все, вживатиме заходів для запобігання цьому", – зауважив аналітик.

Нагадаємо, аналітик спрогнозував, коли Китай може напасти на Тайвань. На думку Ігаля Левіна, розвиток ситуації насамперед залежить від позиції США.

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