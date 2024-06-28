Чому атака ХАМАС на Ізраїль перетворилася на криваву бійню — розслідування

Сотні людей, непоінформованих щодо планів нападу, опинилися на території Ізраїлю лише для того, щоб взяти участь у пограбуваннях та знущаннях над захопленими ізраїльтянами.

Атака ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року була холоднокровно спланованою бійнею, а не військовою операцією, яка вийшла з-під контролю.

До такого висновку прийшли журналісти німецького видання Bild та ізраїльської газети Israel Hayom, які проаналізували заяви тих, хто вижив, ізраїльських військових і співробітників секретних служб, а також документи, знайдені у бойовиків ХАМАС.

Зокрема, як виявилося, інструкції, які дав бойовикам один із високопоставлених діячів ХАМАСу Абу Сахіб за кілька годин до нападу, містять пункт про необхідність транслювати у прямому ефірі напади на ізраїльські кібуци.

Також читайте Напад ХАМАС став найбільшим провалом спецслужб Ізраїлю за 50 років – Bloomberg

Як пояснив професор Єврейського університету в Єрусалимі Денні Орбах, така вказівка свідчить, що під час цього нападу йшлося не просто про вбивства людей, а про демонстрацію домінування однієї групи над іншою за допомогою тортур та спричинення каліцтв.

Ізраїльські спецслужби встановили, що штурм прикордонного паркану пікапами та перші напади на села і кібуци були здійснені бійцями елітного підрозділу ХАМАС “Нухба”.

Але після цього почалася “стихійна мобілізація”, поштовхом до якої став оголошений у мечетях Сектору Гази заклик голови військового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Він звернувся до всіх, хто "може взяти до рук пістолет, ніж чи сокиру", долучитися до вторгнення.

Таким чином сотні людей, непоінформованих щодо планів нападу, опинилися на території Ізраїлю лише для того, щоб взяти участь у пограбуваннях та знущаннях над захопленими ізраїльтянами. Серед нападників, як розповіло джерело Bild, були навіть 12-річні діти.

При цьому ХАМАС пообіцяв винагородити тих, хто візьме в Ізраїлі заручників та доставить їх у Сектор Гази.

Радбез ООН рекомендує Ізраїлю припинити вогонь, а ХАМАСу - відпустити заручників

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики палестинського угруповання ХАМАС із Сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Загони бойовиків увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу.

Читайте також: