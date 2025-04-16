Данські солдати пройдуть навчання в Україні: в Росії відреагували на плани військових

Данські військові освоюють нові бойові безпілотники / Фото: Ту Скалс, Командування оборони Данії

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Данія планує направити своїх солдатів до України для навчання сучасним методам війни з використанням безпілотників. Росія застерігає Данію від ще більшого втягування у конфлікт.

Про це заявив командувач сухопутних військ країни генерал-майор Петер Бойсен в інтерв'ю телеканалу TV2.

У березні армія Данії отримала перші ударні дрони, тепер українські інструктори навчатимуть данців керувати ними.

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За словами Бойсена, буде кілька навчальних груп із різних армійських підрозділів, які вирушать до України без зброї. В цей час казарми Варде є центром інновацій, які хоче запровадити в армії командувач.

«За 42 роки служби у Збройних силах я не бачив, щоб події розвивалися так швидко, як зараз. Понад 70% знищених українцями російських військ припадає на ударні безпілотники. Тому ми відправляємо кілька команд, щоб особисто подивитися, якого досвіду набули українці», — зазначив генерал.

Для Збройних сил Данії нові системи озброєння та бойові методи стали результатом двох візитів командувача армії до України за останні місяці.

Очікується, що кожна навчальна група пройде короткий курс тривалістю від одного до двох тижнів десь на Західній Україні далеко від лінії фронту. Бойсен хоче розпочати цю програму якомога раніше, тому перші данські солдати поїдуть до України, можливо, вже цього літа.

«Ці солдати не братимуть активної участі у війні. Вони їдуть туди, щоби набути досвіду на запрошення мого колеги, командувача української армії», — уточнив генерал.

Бойсен зазначив, що ця ситуація відображає кардинальну зміну ролі України у системі світової безпеки. Три роки вона лише отримувала підтримку Заходу, а тепер українські військові також роблять свій внесок у бойову міць країн НАТО.

Тому начальник Штабу оборони США Міхаель Хільдгаард виступив з ініціативою направити до України низку керівників не лише із Сухопутних військ, але й з авіації, флоту, медичної служби та військових навчальних закладів, щоб поширити досвід, здобутий українцями у цій війні.

У російському посольстві в Копенгагені обурились повідомленням про те, що Збройні сили Данії планують відправити своїх солдатів до навчального табору в Україні.

«Відправлення данських військовослужбовців до України, зокрема для вивчення бойового досвіду, дедалі глибше втягує Данію в конфлікт і провокує його подальшу неконтрольовану ескалацію. Це рішення Копенгагена суперечить нинішнім спробам досягти політико-дипломатичного вирішення конфлікту в Україні», — заявив російський посол у Данії Володимир Барбін.

На думку російського посольства, це рішення «поставить під загрозу життя данських солдатів».

«З огляду на це ми хотіли б нагадати, що військові об'єкти, зокрема штаби, навчальні центри, а також місця дислокації військовослужбовців та військової техніки, як у глибині української території, так і на лінії фронту, є законною ціллю для російських збройних сил», — додав Барбін.

Нагадаємо, український ОПК отримає 130 млн євро від Данії. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен підкреслила, що Україна може бути прикладом для решти Європи.