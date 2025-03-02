Саміт у Лондоні: прем'єр Данії висловилася про військову допомогу для України

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа повинна бути разом і надавати більше військової підтримки Україні. За словами політикині, вона має бути "сьогодні, а не завтра".

Про це пише Euronews.

"І ми повинні забезпечити необхідні гарантії безпеки, щоб війна не повернулася в Україну чи іншу країну", - зазначила Фредеріксен.

Раніше йшлося про те, що суперечка американських президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого 2025 року матиме великі наслідки.

Читайте також: