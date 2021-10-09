Делегація США проведе переговори з "Талібаном" в Катарі: що відомо

Делегація США проведе переговори з "Талібаном" в Катарі: що відомо

Зустріч не означає, що США визнають талібів легітимною владою Афганістану.

Впродовж суботи та неділі представники уряду США зустрінуться із керівництвом радикального ісламістського руху "Талібан" для обговорення шляхів полегшення евакуації людей із захопленого Афганістану.

Про це із посиланням на власні джерела у п'ятницю, 8 жовтня, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що переговори відбудуться в Досі (столиця Катару). Водночас, запевнив співрозмовник видання, зустріч не означає, що США визнають талібів легітимною владою Афганістану.

Головним питанням буде дотримання лідерами "Талібану" своїх зобов'язань щодо вільного виїзду з країни іноземців, зокрема американців, а також афганців, які раніше працювали на Збройні сили США та їхніх союзників.

Американська сторона також планує тиснути на талібів, щоб ті дотримувалися прав жінок та дівчат, багатьом з яких бойовики забороняють повертатися на роботу і навчання, а також афганців в цілому.

США вимагатимуть від "Талібану" формування нового інклюзивного уряду, а також заохочуватимуть їх надавати гуманітарним організаціям вільний доступ до найбільш постраждалих районів країни.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що "Талібану" "необхідно заслужити" міжнародну підтримку.

Нагадаємо:

Радикальний ісламістський рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, оголосив повний склад нового уряду . Як і обіцяли таліби, жінок-міністрів в уряді немає.

. Як і обіцяли таліби, жінок-міністрів в уряді немає. Таліби вважають, що створення постійного афганського уряду може зайняти місяці.

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