ДТП з українцями в Польщі: в МЗС надали деталі про аварію

Станом на ранок було відомо про 8 постраждалих українців, які після аварії проходять медичне обстеження.

Автобус Київ-Варшава потрапив ДТП, з’їхавши у кювет у польському селі Закренце. В салоні перебували 47 громадян України.

Про це йдеться в коментарі української консульської представниці Вікторії Ші.

Повідомляється, що 20 червня близько 7:00 автобус Київ-Варшава з 47 громадянами України з’їхав у кювет у польському селі Закренце.

За інформацією Комендатури поліції м. Красностав, станом на 11:00 було відомо про 8 постраждалих (серед них неповнолітня), які проходять медичне обстеження.

За попередніми даними, загрози життю та здоров’ю постраждалих немає. Планується, що п’ятеро українців будуть виписані з лікарні до кінця дня.

Попередньо в поліції повідомили, що водій не впорався із керуванням, і автобус зіткнувся з бар’єром.

Зазначається, що Генконсульство України в Любліні з’ясовує обставини аварії та надає консульську допомогу постраждалим громадянам.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомили, що 20 червня на трасі поблизу села Закренце перекинувся автобус з українцями. У салоні перебували 57 пасажирів. А аварії були травмовані 14 людей, серед яких двоє дітей.

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