Гарантії безпеки для України: у Польщі зробили заяву

Зараз прискорюється робота над безпековою угодою між ддвома країнами.
Угодою про безпеки гарантії між Польщею та Україною незабаром угода буде готова.
Про це заявив Павел Коваль, депутат і голова Ради співпраці з Україною в інтерв'ю PAP.
Він зауважив, що ця угода буде "лише доповненням", оскільки, за його словами, Варшава вже понад два роки підтримує Україну у військовому плані.
"Зараз прискорюється робота над безпековою угодою між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода з нашого погляду буде лише доповненням, такою собі вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже понад два роки, і, без сумніву, Польща була першою у цьому процесі", - зазначив він.
Коваль наголосив, що Польща особливо рішуче налаштована на підтримку України в питаннях безпеки. У цьому контексті він нагадав про "танкову коаліцію" та лобіювання у США запуску пакета допомоги для України, який був застряг у Конгресі США.
Нагадаємо, на саміті G7 в Італії Україна та США підписали угоду про безпекові гарантії. Експерт Владислав Селезньов пояснив, як гарантії можуть бути реалізовані на практиці
Читайте провідні новини дня:
- Мобілізація по-новому: чи може ТЦК відібрати водійські права на блокпосту і як їх повернути
- Чому безпілотники долітають аж до Львівської області: пояснення експерта
- Кім Чен Ин заявив, що підтримує російську війну в Україні