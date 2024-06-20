Гарантії безпеки для України: у Польщі зробили заяву

Зараз прискорюється робота над безпековою угодою між ддвома країнами.

Угодою про безпеки гарантії між Польщею та Україною незабаром угода буде готова.

Про це заявив Павел Коваль, депутат і голова Ради співпраці з Україною в інтерв'ю PAP.

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Він зауважив, що ця угода буде "лише доповненням", оскільки, за його словами, Варшава вже понад два роки підтримує Україну у військовому плані.

"Зараз прискорюється робота над безпековою угодою між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода з нашого погляду буде лише доповненням, такою собі вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже понад два роки, і, без сумніву, Польща була першою у цьому процесі", - зазначив він.

Коваль наголосив, що Польща особливо рішуче налаштована на підтримку України в питаннях безпеки. У цьому контексті він нагадав про "танкову коаліцію" та лобіювання у США запуску пакета допомоги для України, який був застряг у Конгресі США.

Нагадаємо, на саміті G7 в Італії Україна та США підписали угоду про безпекові гарантії. Експерт Владислав Селезньов пояснив, як гарантії можуть бути реалізовані на практиці

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