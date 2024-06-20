Іспанія – Італія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 20 червня у Гельзенкірхені, початок – о 22:00 за київським часом.

У четвер, 20 червня, відбудеться матч другого туру Євро-2024 у групі B між збірними Іспанії та Італії.

Команди зійдуться на "Арені АуфШальке" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першому турі континентальної першості Іспанія розбила Хорватію (3:0), а Італія здобула перемогу над Албанією (2:1).

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Зазначимо, що Іспанія та Італія зустрічалися у півфіналі Євро-2020, яка через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року. Тоді "Скуадра Адзурра" вирвала перемогу в серії пенальті, після чого у фіналі на стадіоні "Вемблі" в Лондоні у серії пенальті перемогла Англію.

Де дивитися матч Іспанія – Італія

В Україні поєдинок між іспанцями та італійцями ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Італія доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Іспанія – Італія

За оцінками нашого партнера-букмекера, фаворитом поєдинку є іспанська збірна. На перемогу "Червоної фурії" можна поставити з коефіцієнтом 2,26. Нічия – 3,20. Виграш італійців – 3,65.

В іншому матчі другого туру квартету B збірна Албанії на останніх хвилинах вирвала нічию проти Хорватії (2:2).

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У заключному третьому турі групового етапу Іспанія зіграє з Албанією, а Італія позмагається з Хорватією. Обидва матчі відбудуться 24 червня (старт – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше повідомлялося, що збірна Німеччини обіграла Угорщину (2:0) та першою з усіх учасників турніру оформила вихід до плейоф Євро-2024.

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