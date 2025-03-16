Дуда назвав єдиний раз, коли застосовували 5 статтю НАТО

Президент Польщі нагадав, що єдиний раз за допомогою в рамках 5 статті зверталися саме США.

Президент Польщі Анджей Дуда нагадав, що єдиний раз, коли застосовувалися п'ята стаття НАТО, був тоді, коли США закликали своїх союзників на допомогу, коли на них напали терористи.

Про це передає ВВС.

"Єдиний раз, коли застосували пʼяту статтю, це були Сполучені Штати, що закликали своїх союзників на допомогу, коли на них напали терористи. І союзники, разом із нами, підтримали Сполучені Штати, і наші солдати воювали й гинули в Афганістані пліч-о-пліч з американськими солдатами", – сказав Дуда.

Президент Польщі наголосив, що стаття 5 є основою існування Північноатлантичного альянсу. На його думку, якби стаття 5 не дотримувалася, існування НАТО в його нинішньому вигляді не було б сенсу.

"Якби мене хтось запитав, чи польські солдати чи я як головнокомандувач збройних сил Республіки Польща, президент Польщі, був би за те, щоб польські солдати йшли на допомогу в ситуації, коли одна з країн НАТО зазнає нападу, я б, звичайно, сказав "так", – підсумував Дуда.

Нагадаємо, що основний принцип Альянсу, відомий як стаття 5, говорить, що напад на будь-яку країну НАТО є нападом на всіх членів Альясу.

Раніше Ілон Маск зробив скандальну заяву про вихід США із НАТО.

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