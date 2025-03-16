Дуда назвал единственный раз, когда применять 5 статью НАТО

Президент Польши напомнил, что единственный раз за помощью в рамках 5 статьи обращались именно США.

Президент Польши Анджей Дуда напомнил, что единственный раз, когда применялась пятая статья НАТО, был тогда, когда США призвали своих союзников на помощь, когда на них напали террористы.

Об этом передает BBC.

"Единственный раз, когда применили пятую статью, это были Соединенные Штаты, призывавшие своих союзников на помощь, когда на них напали террористы. И союзники, вместе с нами, поддержали Соединенные Штаты, и наши солдаты воевали и погибали в Афганистане бок о бок с американскими солдатами".

Президент Польши подчеркнул, что статья 5 является основой Североатлантического альянса. По его мнению, если бы статья 5 не придерживалась, существование НАТО в его нынешнем виде не имело бы смысла.

"Если бы меня кто-то спросил, польские солдаты или я как главнокомандующий вооруженными силами Республики Польша, президент Польши, был бы за то, чтобы польские солдаты шли на помощь в ситуации, когда одна из стран НАТО подвергается нападению, я бы, конечно, сказал "да", — подытожил Дуда.

Напомним, что основной принцип Североатлантического союза, известный как статья 5, говорит, что нападение на любую страну НАТО является нападением на всех членов Альянса.

Ранее Илон Маск сделал скандальное заявление о выходе США из НАТО.

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