Дуда скликає Радбез Польщі через війну в Україні: що сталося

Президент Польщі Анджей Дуда 20 грудня скликає засідання Ради національної оборони Польщі, щоб обговорити ситуації із війною в Україні.

Про це повідомив голова Бюро національної безпеки (BBN) РП Яцек Сєвєра в ефірі радіо ZET.

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"Обговорюватимуться питання безпекової ситуації, пов’язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки, можливості підтримки Збройних сил України, питання реформування системи управління збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи", - зауважив Сєвєра.

Він додав, що Радбез відбудеться о 12:30 (за київським часом), а саме у президентському палаці "Бельведер".

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу назвав цілі на 2024 щодо війни в Україні.

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