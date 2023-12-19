Дуда скликає Радбез Польщі через війну в Україні: що сталося

Радбез відбудеться 20 грудня о 12:30 (за київським часом).
Президент Польщі Анджей Дуда 20 грудня скликає засідання Ради національної оборони Польщі, щоб обговорити ситуації із війною в Україні.
Про це повідомив голова Бюро національної безпеки (BBN) РП Яцек Сєвєра в ефірі радіо ZET.
"Обговорюватимуться питання безпекової ситуації, пов’язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки, можливості підтримки Збройних сил України, питання реформування системи управління збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи", - зауважив Сєвєра.
Він додав, що Радбез відбудеться о 12:30 (за київським часом), а саме у президентському палаці "Бельведер".
Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу назвав цілі на 2024 щодо війни в Україні.
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