Дуда созывает Совбез Польши из-за войны в Украине: что произошло

Совбез состоится 20 декабря в 12:30 (по киевскому времени).
Президент Польши Анджей Дуда 20 декабря созывает заседание Совета национальной обороны Польши, чтобы обсудить ситуацию с войной в Украине.
Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности (BBN) РП Яцек Севера в эфире радио ZET.
"Будут обсуждаться вопросы ситуации безопасности, связанные с ситуацией на фронте в Украине, аспект международной безопасности, возможности поддержки Вооруженных сил Украины, вопросы реформирования системы управления вооруженными силами и инициатива президента по закону о реформировании системы", — отметил Севера.
Он добавил, что Совбез состоится в 12:30 (по киевскому времени), а именно в президентском дворце "Бельведер".
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал цели на 2024 год относительно войны в Украине.
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