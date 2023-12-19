Дуда созывает Совбез Польши из-за войны в Украине: что произошло

Совбез состоится 20 декабря в 12:30 (по киевскому времени).

Президент Польши Анджей Дуда 20 декабря созывает заседание Совета национальной обороны Польши, чтобы обсудить ситуацию с войной в Украине.

Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности (BBN) РП Яцек Севера в эфире радио ZET.

Также читайте ВСУ поразили российский БТР в Херсонской области (видео)

"Будут обсуждаться вопросы ситуации безопасности, связанные с ситуацией на фронте в Украине, аспект международной безопасности, возможности поддержки Вооруженных сил Украины, вопросы реформирования системы управления вооруженными силами и инициатива президента по закону о реформировании системы", — отметил Севера.

Он добавил, что Совбез состоится в 12:30 (по киевскому времени), а именно в президентском дворце "Бельведер".

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал цели на 2024 год относительно войны в Украине.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber