Екоактивісти познущалися зі Стоунгенджа: яка причина (відео)

Поліція Вілтшира підтвердила затримання двох активістів кліматичної кампанії Just Stop Oil за підозрою у пошкодженні стародавньої пам’ятки.

У Великій Британії двоє екоактивістів розпилили на частину доісторичної пам’ятки Стоунгендж помаранчевий порошок.

Про це повідомляє ВВС.

Інцидент стався за день до початку святкування Дня літнього сонцестояння біля 5000-річної пам’ятки поблизу міста Солсбері у графстві Вілтшир.

Поліція Вілтшира підтвердила затримання двох активістів кліматичної кампанії Just Stop Oil за підозрою у пошкодженні стародавньої пам’ятки.

У Just Stop Oil заявили, що помаранчевий порошок був кукурудзяним борошном, який згодом “змиє дощем”.

Зазначається, що у такий спосіб активісти вимагали від уряду Великої Британії припинити видобуток і спалювання нафти, газу і вугілля до 2030 року.

Part of Stonehenge has been covered in orange powder paint by protesters.

Two Just Stop Oil campaigners sprayed the paint on the historic site



pic.twitter.com/kZmTtkBUmm — GlitterBeam Radio️‍ (@GlitterBeamUK) June 19, 2024

Прем’єр-міністр Ріші Сунак назвав інцидент “ганебним актом вандалізму”.

Нагадаємо, у світі знову почали помічати загадкові блискучі моноліти, яким приписують іншопланетне походження. Так, 2024 року другий моноліт з'явився неподалік від Лас-Вегаса, США, а попередній — в Уельсі, Британія.

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