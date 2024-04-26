Ердоган скасував свій візит до США: ЗМІ назвали причину

Ердоган повинен був вперше зустрітись з президентом США Джо Байденом у Білому домі.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів, який мав відбутись 9 травня.
Про це йдеться у повідомленні CNN Türk.
"Президент Реджеп Тайїп Ердоган відклав свій візит до Білого дому 9 травня", - повідомляє телеканал без подробиць.
Низка турецький ЗМІ раніше повідомляли, що Ердоган вирішив відмовитись від візиту до Вашингтона через ухвалений у США законопроект про допомогу Ізраїлю.
Під час візиту Ердоган повинен був вперше зустрітись з президентом США Джо Байденом у Білому домі.
Сторони планували обговорити низку важливих питань, серед яких:
- боротьба з тероризмом;
- ситуація в Секторі Газа;
- оборонні проєкти й економічні відносини між країнами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецька опозиція перемогла партію Ердогана на ключових місцевих виборах.
Крім того, ми раніше інформували, що у Зеленського прокоментували новий "мирний план" Туреччини.
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