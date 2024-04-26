Ердоган скасував свій візит до США: ЗМІ назвали причину

Ердоган повинен був вперше зустрітись з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів, який мав відбутись 9 травня.

Про це йдеться у повідомленні CNN Türk.

"Президент Реджеп Тайїп Ердоган відклав свій візит до Білого дому 9 травня", - повідомляє телеканал без подробиць.

Низка турецький ЗМІ раніше повідомляли, що Ердоган вирішив відмовитись від візиту до Вашингтона через ухвалений у США законопроект про допомогу Ізраїлю.

Під час візиту Ердоган повинен був вперше зустрітись з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Сторони планували обговорити низку важливих питань, серед яких:

боротьба з тероризмом;

ситуація в Секторі Газа;

оборонні проєкти й економічні відносини між країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецька опозиція перемогла партію Ердогана на ключових місцевих виборах.

Крім того, ми раніше інформували, що у Зеленського прокоментували новий "мирний план" Туреччини.

Читайте також: