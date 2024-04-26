Эрдоган отменил свой визит в США: СМИ назвали причину

Эрдоган должен был впервые встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отменить свой визит в Соединенные Штаты, который должен был состояться 9 мая.
Об этом говорится в сообщении CNN Türk.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в Белый дом 9 мая", — сообщает телеканал без подробностей.
Ряд турецких СМИ ранее сообщали, что Эрдоган решил отказаться от визита в Вашингтон из-за принятого в США законопроекта о помощи Израилю.
В ходе визита Эрдоган должен был впервые встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
Стороны планировали обсудить ряд важных вопросов, среди которых:
- борьба с терроризмом;
- ситуация в секторе Газа;
- оборонные проекты и отношения между странами.
Напомним, ранее сообщалось, что турецкая оппозиция победила партию Эрдогана на ключевых местных выборах.
Кроме того, мы ранее информировали, что у Зеленского прокомментировали новый мирный план Турции.
Читайте также: