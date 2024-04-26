Эрдоган отменил свой визит в США: СМИ назвали причину

Эрдоган должен был впервые встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отменить свой визит в Соединенные Штаты, который должен был состояться 9 мая.

Об этом говорится в сообщении CNN Türk.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в Белый дом 9 мая", — сообщает телеканал без подробностей.

Ряд турецких СМИ ранее сообщали, что Эрдоган решил отказаться от визита в Вашингтон из-за принятого в США законопроекта о помощи Израилю.

В ходе визита Эрдоган должен был впервые встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Стороны планировали обсудить ряд важных вопросов, среди которых:

борьба с терроризмом;

ситуация в секторе Газа;

оборонные проекты и отношения между странами.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкая оппозиция победила партию Эрдогана на ключевых местных выборах.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Зеленского прокомментировали новый мирный план Турции.

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