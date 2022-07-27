Філіппіни розірвали мільйонну угоду з Росією про купівлю 16 вертольотів - AP

Контракт на суму $227 млн розірвали через загрозу запровадження проти Філіппін американських санкцій.

Уряд Філіппін скасував угоду про закупівлю 16 російських військово-транспортних вертольотів через побоювання можливих санкцій США.

Про це пише Associated Press з посиланням на заяви філіппінських чиновників.

Ексочільник Міноборони Філіппін Делфін Лорензана заявив у вівторок, що він, ще перебуваючи на посаді, розірвав угоду щодо придбання російських гелікоптерів Мі-17 вартістю $227 млн минулого місяця, і тодішній президент країни Родріго Дутерте схвалив це рішення перед тим, як залишив посаду глави держави 30 червня.

"Ми могли потрапити під санкції (США - ред.)", - сказав Лорензана, описуючи способи, якими Вашингтон міг висловити своє невдоволення, якщо б Філіппіни реалізували угоду на тлі загострення відносин між США й РФ.

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За його словами, американські чиновники у галузі безпеки знали про рішення Маніли і могли б запропонувати аналогічні вертольоти для військового використання Філіппін.

Зазначається, що відповідно до угоди між Філіппінами й РФ, яка була підписана у листопаді минулого року, першу партію багатоцільових гелікоптерів до Філіппін мала поставити російська компанія "Совтехноекспорт" приблизно через два роки.

Посол Філіппін у Вашингтоні Хосе Мануель Ромуальдес заявив виданню, що угода була скасована, оскільки Маніла може зіткнутися з можливими санкціями США.

Філіппінський військовий чиновник сказав, що угода з вертольотами піддасться "процесу припинення" після того, як буде прийнято рішення про її скасування, оскільки контракт уже було підписано. Росіяни можуть подати апеляцію, але у філіппінського уряду мало можливостей для перегляду.

Вертольоти російського виробництва могли використовуватися для бойових дій, пошуково-рятувальних операцій і медичної евакуації на архіпелазі Південно-Східної Азії, який часто потерпає від тайфунів та інших стихійних лих, заявили філіппінські чиновники.

Нагадаємо, у КНДР пригрозили "новою війною" через спільні навчання США і Південної Кореї.

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