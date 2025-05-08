Фіцо знайшов спосіб дістатись до Путіна на 9 травня: чим особливий маршрут

Роберт Фіцо і диктатор Путін / © Associated Press

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Скандальний прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знайшов шлях, як дістатися до Москви на парад Путіна, після того, як країни Балтії закрили небо для рейсів, які прямують на російський парад перемоги.

Про це пише словацьке видання Denník N.

Повідомляється, що Фіцо вирушив до Москви через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію до Росії. Початковий маршрут довелося змінити через рішення країн Балтії заборонити Фіцо польоти над їхньою територією.

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Фіцо летітиме пʼять годин, хоча раніше подорож із Братислави до столиці країни-агресорки тривала близько двох з половиною годин.

Під час візиту до Москви Фіцо запланував зустрітися з диктатором Володимиром Путіним та провести двосторонні переговори з головою Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою та генеральним секретарем Комуністичної партії В’єтнаму То Ламом.

Нагадаємо, що повітряний простір Литви був закритий не лише для Фіцо, а й для президента Сербії Олександра Вучича.

Раніше Фіцо з насмішкою відреагував на попередження президента України Володимира Зеленського щодо можливої загрози під час святкування 9 травня в Москві.

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