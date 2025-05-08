Фицо нашел способ добраться до Путина на 9 мая: чем особенный маршрут

Роберт Фицо и диктатор Путин / © Associated Press

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Скандальный премьер-министр Словакии Роберт Фицо нашел путь, как добраться до Москвы на парад Путина, после того как страны Балтии закрыли небо для рейсов, следующих на российский парад победы.

Об этом пишет словацкое издание Denník N.

Сообщается, что Фицо отправился в Москву через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию в Россию. Первоначальный маршрут пришлось изменить из-за решений стран Балтии запретить Фицо полеты над их территорией.

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Фицо будет лететь пять часов, хотя раньше путешествие из Братиславы в столицу страны-агрессорки длилось около двух с половиной часов.

Во время визита в Москву Фицо запланировал встретиться с диктатором Владимиром Путиным и провести двусторонние переговоры с главой Китая Си Цзиньпином, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

Напомним, что воздушное пространство Литвы было закрыто не только для Фицо, но и для президента Сербии Александра Вучича.

Ранее Фицо с насмешкой отреагировал на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможной угрозы во время празднования 9 мая в Москве.

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