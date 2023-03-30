Генерал США назвав три найнебезпечніші країни для світу

Міллі висловив занепокоєння дипломатичними зв'язками між Росією та Китаєм, втім, у США не назвали б "це справжнім альянсом".

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія, Китай та Іран - це три країни, які "створюватимуть проблеми для світової безпеки протягом багатьох років".

Про це американський генерал сказав під час слухань щодо оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік у Комітеті Палати представників США зі збройних сил, передає "Голос Америки".

Так, Міллі висловив занепокоєння дипломатичними зв'язками між Росією та Китаєм. За його словами, у США "бачимо, що вони зближуються.

"Я не називав би це справжнім альянсом у буквальному значенні цього слова, але ми бачимо, як вони зближуються, та Іран є третім. Таким чином, я думаю, що ці три країни разом створюватимуть проблеми протягом багатьох років, особливо Росія та Китай через їхні можливості", - сказав генерал.

Також Міллі зауважив, що Китай та Росія мають засоби, які можуть загрожувати інтересам США.

"Війни між великими державами не було останні 80 років значною мірою через правила, запроваджені після Другої світової війни, і можливості збройних сил Сполучених Штатів разом із нашими союзниками та партнерами", - заявив Міллі.

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Щодо КНР, то США заявили, Пекін становить довгостроковий геостратегічним виклик номер один для США. Зокрема, через ядерну програму.

Також генерал Міллі також наголосив на небезпечній політиці Ірану, який також вжив заходів для покращення можливостей у виготовленні ядерної зброї.

А Росію, він вважає, загрозою для світової стабільності. Він вкотре наголосив: "Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету та підтримуємо НАТО у вигляді військової присутності Сполучених Штатів у кожній країні на східному фланзі Альянсу. Ця боротьба не тільки в інтересах України, але й в інтересах Сполучених Штатів, щоб захистити систему, яка запобігала війні великих держав протягом останніх восьми десятиліть".

Нагадаємо, раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі пообіцяв, що Америка не дозволить Ірану створити ядерну зброю.

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