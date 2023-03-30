Генерал США назвал три самых опасных страны для мира

Милли выразил озабоченность дипломатическими связями между Россией и Китаем, впрочем, в США не назвали бы "это настоящим альянсом".

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Россия, Китай и Иран – это три страны, которые будут создавать проблемы для мировой безопасности в течение многих лет.

Об этом американский генерал сказал во время слушаний по оборонному бюджету на 2024 финансовый год в Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам, передает "Голос Америки".

Так, Милли выразил обеспокоенность дипломатическими связями между Россией и Китаем. По его словам, в США "видим, что они сближаются" .

"Я не называл бы это настоящим альянсом в буквальном смысле этого слова, но мы видим, как они сближаются, и Иран является третьим. Таким образом, я думаю, что эти три страны будут вместе создавать проблемы в течение многих лет, особенно Россия и Китай из-за них возможности", — сказал генерал.

Также Милли отметил, что у Китая и России есть средства, которые могут угрожать интересам США.

"Войны между великими государствами не было в последние 80 лет в значительной степени из-за правил, введенных после Второй мировой войны, и возможности вооруженных сил Соединенных Штатов вместе с нашими союзниками и партнерами", — заявил Милли.

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Что касается КНР, то США заявили, что Пекин составляет долгосрочный геостратегический вызов номер один для США. В частности, из-за ядерной программы.

Также генерал Милли также отметил опасную политику Ирана, который также принял меры для улучшения возможностей в изготовлении ядерного оружия.

Россию же, он считает, угрозой для мировой стабильности. Он в очередной раз подчеркнул: "Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и поддерживаем НАТО в виде военного присутствия Соединенных Штатов в каждой стране на восточном фланге Альянса. Эта борьба не только в интересах Украины, но и в интересах Соединенных Штатов, чтобы защитить систему, которая предотвращала войне великих держав за последние восемь десятилетий".

Напомним, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли пообещал, что Америка не позволит Ирану создать ядерное оружие.

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