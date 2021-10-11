Грецію накрив шторм: вулиці заполонили потоки багнюки

Про потерпілих не повідомляється.

Потужний шторм "Афіна" накрив Грецію: вулиці у потоках багнюки, затоплено будинки.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 жовтня.

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Наразі минулося без потерпілих. Найдужче дісталося острову Евія, який ще влітку потерпав від лісових пожеж. Злива там тривала усього кілька годин, але устигла призвести до паводків. Основні автошляхи підтоплені, людям доводиться вручну викачувати воду із своїх будинків та обійсть.

Прогнози синоптиків невтішні: найближчим часом негода не відступить.

Новини світу: Грецію накрив потужний шторм – потерпілих немає

Як повідомлялося, Венецію затопило. Вулиці у потоках багна та затоплені будинки. Місцями рівень води сягаав 93 см заввишшки. Паводки у Венеції виникають періодично у сезону припливу. Торік місцева влада навіть встановила спеціальну систему блокування води. Утім, поки що затоплення не такі сильні, щоб її задіяти.

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