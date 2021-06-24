"Ходимо на тонкому льоді": Меркель застерегла Європу через небезпечний штам коронавірусу "Дельта"

Меркель закликає й надалі дотримуватися обережності.
Європа через індійський штам, відомий як "Дельта", ризикує втратити досягнутий прогрес в боротьбі з пандемією COVID-19. Країни ЄС перебувають "на тонкому льоду" у битві проти коронавірусу.
Про це заявила німецька канцлерка Ангела Меркель 24 червня, пише Associated Press.
За словами Меркель, подальші заходи із боротьби з пандемією будуть основною темою обговорення лідерів країн-членів Євросоюзу в четвер у Брюсселі. Вона наголосила, що нові штами коронавірусу, особливо"Дельта", є попередженням, що потрібно продовжувати дотримуватися обережності.
"Але попри те, що є причини для надії, пандемія не закінчилася, особливо в бідних країнах світу. У Німеччині та Європі ми ходимо на тонкому льоді. Зокрема, виникають нові варіанти (коронавірусу), особливо варіант "Дельта", є для нас попередженням, щоб ми продовжували дотримуватися обережності", - заявила канцлерка ФРН.
Раніше в компанії AstraZeneca заявили, що їх вакцина ефективна проти штаму коронавірусу "Дельта".
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