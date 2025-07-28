Колишній очільник Шаоліня Ши Юнсін потрапил у секс-скандал: у чому його звинувачують

Ши Юнсінь / © Wikimedia

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У Китаї розпочали нове розслідування проти колишнього настоятеля монастиря Шаолінь Ши Юнсіня. Його підозрюють у привласненні храмового майна та порушенні буддійських обітниць — зокрема, через довготривалі стосунки з жінками та народження позашлюбних дітей.

Про це йдеться в офіційній заяві монастиря, опублікованій у його акаунті в соцмережі WeChat, пише Bloomberg.

Шаоліньський монастир, що має понад 1500 років історії, підтвердив, що Юнсінь перебуває під слідством за привласнення активів та моральну дискредитацію буддизму.

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Це не перші звинувачення проти відомого монаха. Ще у 2015 році його підозрювали у зґвалтуванні, розтраті та батьківстві позашлюбних дітей, однак тоді його виправдали через брак доказів. У 2017 році влада провінції Хенань також не виявила достатніх підстав для фінансових звинувачень.

Наразі Китайська буддійська асоціація офіційно скасувала сертифікат посвяти Ши Юнсіня, назвавши його дії «вкрай обурливими» і такими, що «серйозно підірвали репутацію буддійської спільноти та образ монашества». Асоціація висловила повну підтримку притягненню Юнсіня до відповідальності.

Варто зазначити, що Ши Юнсінь, у миру Лю Їнчен, відомий не лише як релігійний діяч, а й як реформатор, який перетворив монастир Шаолінь на комерційно успішну організацію. Він вважав, що збереження справжньої шаоліньської культури можливе лише за умов взаємодії монахів із секулярним світом.

Користувачі китайських соцмереж активно обговорюють справу, запитуючи, чому влада вирішила діяти лише тепер, через майже десятиліття після перших звинувачень.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Таїланді поліція заарештувала жінку, яка нібито спокусила низку буддійських ченців, а потім вимагала величезні суми грошей за мовчання. Щонайменше дев’ять настоятелів та старших ченців, причетних до скандалу, були позбавлені сану та вигнані з монастирів та храмів.